Демидов Леонид Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидов Леонид Федорович

Демидов Леонид Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1903

Дата смерти

24.05.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1903

Отец: Демидов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Валентина Леонидовна

Мать ребёнка: Демидова (Лютикова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Борис Леонидович

Мать ребёнка: Демидова (Лютикова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
09.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демидова (Лютикова) Ольга Ивановна

Смерть
24.05.1979
Дмитров, Дмитровский, Московская область
похоронен Дмитров

Мы используем куки для улучшения работы сайта.