Демидов Леонид Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1903
Дата смерти24.05.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1903
Отец: Демидов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Валентина Леонидовна
Мать ребёнка: Демидова (Лютикова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Демидова (Лютикова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
09.02.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демидова (Лютикова) Ольга Ивановна
Смерть
24.05.1979
Дмитров, Дмитровский, Московская область
похоронен Дмитров