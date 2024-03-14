Полосуев Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полосуев Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Полосуев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Полосуев Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Полосуева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полосуева Клавдия

Мать ребёнка: Полосуева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полосуева Шура

Мать ребёнка: Полосуева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полосуев Сергей

Мать ребёнка: Полосуева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Нюра Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полосуев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1972
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