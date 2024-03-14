Полосуев Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1972
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Полосуев Иван
Рождение ребёнка
1928
Сын: Полосуев Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Полосуева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полосуева Клавдия
Мать ребёнка: Полосуева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полосуева Шура
Мать ребёнка: Полосуева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полосуев Сергей
Мать ребёнка: Полосуева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Нюра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полосуев Николай Дмитриевич
Смерть
1972