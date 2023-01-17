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Феодот Николаевич

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Место рождения

Средние Девлизери, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Николай Тарасович

Мать: не указана

Средние Девлизери, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.01.1834

Жена: Матрена Стефановна

Средние Девлизери, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Лукия Феодотовна

Мать ребёнка: Матрена Стефановна

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1845

Сын: Павел Феодотович

Мать ребёнка: Матрена Стефановна

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1847

Сын: Лука Феодотович

Мать ребёнка: Матрена Стефановна

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1850

Сын: Федор Феодотович

Мать ребёнка: Матрена Стефановна

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ксения Феодотовна

Мать ребёнка: Матрена Стефановна

деревня Хвостово
Смерть
Неизвестно
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