Феодот Николаевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Николай Тарасович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1834
Жена: Матрена Стефановна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Лукия Феодотовна
Мать ребёнка: Матрена Стефановна
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1845
Сын: Павел Феодотович
Мать ребёнка: Матрена Стефановна
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1847
Сын: Лука Феодотович
Мать ребёнка: Матрена Стефановна
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1850
Сын: Федор Феодотович
Мать ребёнка: Матрена Стефановна
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ксения Феодотовна
Мать ребёнка: Матрена Стефановна
деревня Хвостово
Смерть
Неизвестно