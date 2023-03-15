Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1939
Сын: Коробейников Леонид Иванович
Мать ребёнка: Коробейникова Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
25.04.1943
Сын: Коробейников Павел Иванович
Мать ребёнка: Коробейникова Елизавета Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробейников Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Коробейникова Елизавета Андреевна
Смерть
Неизвестно