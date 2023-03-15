Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Коробейников Леонид Иванович

Мать ребёнка: Коробейникова Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
25.04.1943

Сын: Коробейников Павел Иванович

Мать ребёнка: Коробейникова Елизавета Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробейникова Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробейников Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Коробейникова Елизавета Андреевна

Смерть
Неизвестно
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