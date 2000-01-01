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Выголев Лаврентий Иванович
Выголев Лаврентий Иванович
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Место рождения
д. Сабурка
Дата рождения
05.08.1850
Пол
Мужской
Отец
Выголов Иван Алексиевич
1820 г.р.
Мать
Выголова (Котельникова) Васса Александровна
1818 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1850
Отец:
Выголов Иван Алексиевич
Мать:
Выголова Васса Александровна
д. Сабурка
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