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Выголев Лаврентий Иванович

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Место рождения

д. Сабурка

Дата рождения

05.08.1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1850

Отец: Выголов Иван Алексиевич

Мать: Выголова Васса Александровна

д. Сабурка
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