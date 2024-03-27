Морген Сарра-Лея Эсселевна (Сарра Осиповна)
Место рождения
Дата рождения17.06.1917
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1917
Отец: Морген Наум Леонтьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логинова (Морген) Лэя Михайловна
Отец ребёнка: Морген Михаил Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морген Жан
Отец ребёнка: Морген Михаил Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1915
Отец ребёнка: Морген Михаил Леонтьевич
Рождение ребёнка
05.04.1919
Отец ребёнка: Морген Михаил Леонтьевич
Смерть
1964
Похороны
Неизвестно