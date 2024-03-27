Морген Сарра-Лея Эсселевна (Сарра Осиповна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морген Сарра-Лея Эсселевна (Сарра Осиповна)

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

17.06.1917

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1917

Отец: Морген Наум Леонтьевич

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова (Морген) Лэя Михайловна

Отец ребёнка: Морген Михаил Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морген Жан

Отец ребёнка: Морген Михаил Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морген Михаил Леонтьевич

Рождение ребёнка
07.11.1915

Сын: Морген Аарон Михайлович

Отец ребёнка: Морген Михаил Леонтьевич

Рождение ребёнка
05.04.1919

Сын: Морген Лев Михайлович

Отец ребёнка: Морген Михаил Леонтьевич

Смерть
1964
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно

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