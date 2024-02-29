Жужнева (Любченко) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жужнева (Любченко) Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

2003 г.р.
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Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.2003

Сын: Жужнев Роман Владимирович

Отец ребёнка: Жужнев Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
20.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жужнев Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
25.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жужнев Владимир Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жужнев Владимир Сергеевич

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