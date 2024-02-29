Жужнева (Любченко) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.2003
Сын: Жужнев Роман Владимирович
Отец ребёнка: Жужнев Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
20.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жужнев Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
25.04.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жужнев Владимир Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно