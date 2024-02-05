Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиДо 1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Ленев Василий
Рождение ребёнка
1817
Сын: Линев Константин Филиппович
Мать ребёнка: Евфросиния Васильева
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Евфросиния Васильева
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Евфросиния Васильева
Рождение ребёнка
С 1824 по 1825
Мать ребёнка: Евфросиния Васильева
Рождение ребёнка
1835
Сын: Даниил Филиппович
Мать ребёнка: Евфросиния Васильева
Смерть
До 1855
до 1855 года+ ревизская сказка 1857 https://yandex.ru/archive/catalog/304acd1b-81cd-4c6b-926e-6c7f642e266e/161