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Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

До 1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Ленев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Линев Константин Филиппович

Мать ребёнка: Евфросиния Васильева

Рождение ребёнка
1820

Сын: Линев Василий Филиппович

Мать ребёнка: Евфросиния Васильева

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Ленев Артемий Филиппович

Мать ребёнка: Евфросиния Васильева

Рождение ребёнка
С 1824 по 1825

Сын: Линев Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Евфросиния Васильева

Рождение ребёнка
1835

Сын: Даниил Филиппович

Мать ребёнка: Евфросиния Васильева

Смерть
До 1855
до 1855 года+ ревизская сказка 1857 https://yandex.ru/archive/catalog/304acd1b-81cd-4c6b-926e-6c7f642e266e/161
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