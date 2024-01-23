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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савин Артем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Савина) Анна
Мать ребёнка: Савина (Тютюникова) Маргарита
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савина (Тютюникова) Маргарита