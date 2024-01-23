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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савин Артем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Савина) Анна

Мать ребёнка: Савина (Тютюникова) Маргарита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина (Тютюникова) Маргарита

Рождение ребёнка
16.12.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савина (Тютюникова) Маргарита

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