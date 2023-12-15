Андросик Степан Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андросик Игнатий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Сын: Андросик Филипп Степанович
Мать ребёнка: (Карелая) Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Андросик Василий Степанович
Мать ребёнка: (Карелая) Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Андросик Павел Степанович
Мать ребёнка: (Карелая) Марья Васильевна
Смерть
Неизвестно