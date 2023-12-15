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Андросик Степан Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андросик Игнатий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Карелая) Марья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Карелая) Марья Васильевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Андросик Филипп Степанович

Мать ребёнка: (Карелая) Марья Васильевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Андросик Василий Степанович

Мать ребёнка: (Карелая) Марья Васильевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Андросик Павел Степанович

Мать ребёнка: (Карелая) Марья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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