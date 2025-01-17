Кузнецова (Кузнецов) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения07.09.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1986
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
27.08.2010
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.2011
Дочь: (Фролова) Елизавета
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Рождение ребёнка
14.06.2016
Дочь: (Фролова) Алиса
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Рождение ребёнка
28.08.2020
Дочь: (Фролова) Адександра
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва