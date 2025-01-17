Кузнецова (Кузнецов) Наталья Владимировна 07.09.1986 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова (Кузнецов) Наталья Владимировна

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Место рождения

Давыдово, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

07.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1986

Отец: Кузнецов Владимир Николаевич

Мать: Кузнецова (Тимофеева) Елена Викторовна

Давыдово, Ликино-Дулёво, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
27.08.2010

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.2011

Дочь: (Фролова) Елизавета

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Рождение ребёнка
14.06.2016

Дочь: (Фролова) Алиса

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Рождение ребёнка
28.08.2020

Дочь: (Фролова) Адександра

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва

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