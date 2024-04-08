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Городецкая Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Городецкий Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Городецкий Дмитрий Максимов

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Городецкий Григорий Дмитриев

Отец ребёнка: Городецкий Дмитрий Максимов

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Городецкий Лукьян Дмитриев

Отец ребёнка: Городецкий Дмитрий Максимов

Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Есакова Елена Дмитриева

Отец ребёнка: Городецкий Дмитрий Максимов

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Городецкий Тимофей Дмитриев

Отец ребёнка: Городецкий Дмитрий Максимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городецкий Дмитрий Максимов

Смерть
Неизвестно
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