Городецкая Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Городецкий Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Городецкий Дмитрий Максимов
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Городецкий Григорий Дмитриев
Отец ребёнка: Городецкий Дмитрий Максимов
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Городецкий Лукьян Дмитриев
Отец ребёнка: Городецкий Дмитрий Максимов
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Есакова Елена Дмитриева
Отец ребёнка: Городецкий Дмитрий Максимов
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Городецкий Тимофей Дмитриев
Отец ребёнка: Городецкий Дмитрий Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно