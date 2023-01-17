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Инякин Федор Трофимович

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Инякин Трофим Спиридонович

Мать: Инякина Мария Гавриловна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Инякина Акулина Родионовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Инякина Акулина Родионовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Агафья Федоровна

Мать ребёнка: Инякина Акулина Родионовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Инякин Степан Федорович

Мать ребёнка: Инякина Акулина Родионовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Инякин Кирилл Федорович

Мать ребёнка: Инякина Акулина Родионовна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инякина Акулина Родионовна

Смерть
Неизвестно
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