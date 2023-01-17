Инякин Федор Трофимович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Инякина Акулина Родионовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Инякина Акулина Родионовна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Агафья Федоровна
Мать ребёнка: Инякина Акулина Родионовна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Инякина Акулина Родионовна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Инякина Акулина Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно