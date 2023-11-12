Коломацкая Вера Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти03.10.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.08.1913
Дочь: Иванчихина Вера Тимофеевна
Отец ребёнка: Коломацкий Тимофей Леонтьевич
Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1917
Сын: Коломацкий Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Коломацкий Тимофей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Коломацкий Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Коломацкий Тимофей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Коломацкая Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Коломацкий Тимофей Леонтьевич
Смерть
03.10.1973