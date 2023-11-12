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Коломацкая Вера Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

03.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1913

Дочь: Иванчихина Вера Тимофеевна

Отец ребёнка: Коломацкий Тимофей Леонтьевич

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Коломацкий Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Коломацкий Тимофей Леонтьевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Коломацкий Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Коломацкий Тимофей Леонтьевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Коломацкая Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Коломацкий Тимофей Леонтьевич

Смерть
03.10.1973
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