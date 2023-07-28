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Филиппов Филипп

Место рождения

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Феоклист

Мать: не указана

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Филиппов Дмитрий

Мать ребёнка: Филиппова (Филиппова) Наталья

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Дунаева (Филиппова) Мария

Мать ребёнка: Филиппова (Филиппова) Наталья

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Румянцева (Филиппова) Анна

Мать ребёнка: Филиппова (Филиппова) Наталья

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Филиппов Иван

Мать ребёнка: Филиппова (Филиппова) Наталья

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Андриянова (Филиппова) Александра

Мать ребёнка: Филиппова (Филиппова) Наталья

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
02.03.1895

Сын: Филиппов Порфирий Филиппович

Мать ребёнка: Филиппова (Филиппова) Наталья

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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