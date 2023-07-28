Филиппов Филипп
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Сын: Филиппов Дмитрий
Мать ребёнка: Филиппова (Филиппова) Наталья
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Дунаева (Филиппова) Мария
Мать ребёнка: Филиппова (Филиппова) Наталья
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Румянцева (Филиппова) Анна
Мать ребёнка: Филиппова (Филиппова) Наталья
Рождение ребёнка
1890
Сын: Филиппов Иван
Мать ребёнка: Филиппова (Филиппова) Наталья
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Андриянова (Филиппова) Александра
Мать ребёнка: Филиппова (Филиппова) Наталья
Рождение ребёнка
02.03.1895
Сын: Филиппов Порфирий Филиппович
Мать ребёнка: Филиппова (Филиппова) Наталья
Смерть
Неизвестно