Соловьева Анна Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Анна Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Сиротин Лев Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
1892

Муж: Соловьев Викентий Николаевич

Запись о браке не найдена.
Рождение ребёнка
04.11.1908

Сын: Соловьев Михаил Викентьевич

Отец ребёнка: Соловьев Викентий Николаевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.03.1914

Сын: Соловьев Борис Викентьевич

Отец ребёнка: Соловьев Викентий Николаевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
1926
Ташкент Узбекистан
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