Соловьева Анна Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смерти1926
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Сиротин Лев Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
1892
Запись о браке не найдена.
Рождение ребёнка
04.11.1908
Сын: Соловьев Михаил Викентьевич
Отец ребёнка: Соловьев Викентий Николаевич
Рождение ребёнка
27.03.1914
Сын: Соловьев Борис Викентьевич
Отец ребёнка: Соловьев Викентий Николаевич
Смерть
1926
Ташкент Узбекистан