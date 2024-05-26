Чугуева (Ханеева) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугуева (Ханеева) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ханеев Иван Очирович

Мать: Ханеева (Бадмаева) Евдокия Горяевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чугуев Валерий Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джальчинова Ирина Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джальчинова Надежда Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джальчинов Виталий Борисович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.10.1974

Дочь: Чугуева Тегряш Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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