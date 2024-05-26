Чугуева (Ханеева) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джальчинова Ирина Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джальчинова Надежда Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джальчинов Виталий Борисович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.10.1974
Дочь: Чугуева Тегряш Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно