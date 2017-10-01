Ишков Иван Митрофанович
Место рожденияПос.КАЗАНОВКА,Тульская обл
Дата рождения06.09.1948
Дата смерти?.10.2017
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1948
Отец: Ищков Митрофан Иванович
Мать: Тюрина Анна
Пос.КАЗАНОВКА,Тульская обл
Рождение ребёнка
08.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лавренова Тамара Сергеевна
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
?.10.2017
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область