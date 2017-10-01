Ишков Иван Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишков Иван Митрофанович

Место рождения

Пос.КАЗАНОВКА,Тульская обл

Дата рождения

06.09.1948

Дата смерти

?.10.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1948

Отец: Ищков Митрофан Иванович

Мать: Тюрина Анна

Пос.КАЗАНОВКА,Тульская обл
Рождение ребёнка
08.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лавренова Тамара Сергеевна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
?.10.2017
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
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