Блинова (Савельева) Манифья Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова (Савельева) Манифья Ивановна

Блинова (Савельева) Манифья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
24.02.1935

Сын: Блинов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Блинов Алексей Иванович

Середники, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.