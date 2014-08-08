Анисова Федосья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисова Федосья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1945

Дочь: Курамшина Татьяна Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носарева Матрена Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисов Леонид Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисова Елена Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисова Полина Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Страгалина Александра Степановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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