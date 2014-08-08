Анисова Федосья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1945
Дочь: Курамшина Татьяна Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носарева Матрена Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисова Елена Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисова Полина Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Страгалина Александра Степановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно