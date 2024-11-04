Мезрина (Зеленкина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезрина (Зеленкина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезрин Петр Егорович

Рождение ребёнка
02.02.1960

Сын: Мезрин Михаил

Отец ребёнка: Мезрин Петр Егорович

Рождение ребёнка
17.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезрин Петр Егорович

Смерть
Неизвестно

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