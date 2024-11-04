Мезрина (Зеленкина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мезрин Петр Егорович
Рождение ребёнка
02.02.1960
Сын: Мезрин Михаил
Отец ребёнка: Мезрин Петр Егорович
Рождение ребёнка
17.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мезрин Петр Егорович
Смерть
Неизвестно