Куртыгин Валентин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куртыгин Валентин Сергеевич

Место рождения

Анастасово Парецкого района

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куртыгин Сергей Васильевич

Мать: не указана

Анастасово Парецкого района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Анастасово Парецкого района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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