Кузнеделева (Степанова) Оксана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1979
Отец: Степанов Владимир
Мать: Степанова Лидия
Рождение ребёнка
14.06.2006
Сын: Кузнеделев Егор Александрович
Отец ребёнка: Кузнеделев Александр Александрович
Рождение ребёнка
08.06.2010
Сын: Кузнеделев Захар Александрович
Отец ребёнка: Кузнеделев Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно