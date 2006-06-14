Кузнеделева (Степанова) Оксана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнеделева (Степанова) Оксана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1979

Отец: Степанов Владимир

Мать: Степанова Лидия

Рождение ребёнка
14.06.2006

Сын: Кузнеделев Егор Александрович

Отец ребёнка: Кузнеделев Александр Александрович

Рождение ребёнка
08.06.2010

Сын: Кузнеделев Захар Александрович

Отец ребёнка: Кузнеделев Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнеделев Александр Александрович

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