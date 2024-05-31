Курилов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Курилов Иван Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Курилов Егор Александрович
Мать ребёнка: Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Таисья Александровна
Мать ребёнка: Агафья Алексеевна
Смерть
Неизвестно