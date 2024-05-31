Курилов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурилов Александр Иванович

Курилов Александр Иванович

Место рождения

Исаково, Нерехтский уезд, Костромская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Курилов Иван Герасимович

Мать: не указана

Исаково, Нерехтский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Курилов Егор Александрович

Мать ребёнка: Агафья Алексеевна

Исаково, Нерехтский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Таисья Александровна

Мать ребёнка: Агафья Алексеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.