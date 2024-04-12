(Кириленко / Кириченко /) Дарья Семионовна
Место рождения
Дата рождения21.03.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1809
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1809г.лист № 251,зап.№ 20, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1305(нач.)
Крещение
21.03.1809
ЦГИАК/г.Киев/,м/к 1809г.лист № 251,зап.№ 20, Ф - 0127-1012-1305(нач.) | Godparents:Крестьянка графа Браницкого с.Гребенки - Магдалина Шандура.
Смерть
Неизвестно