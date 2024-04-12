(Кириленко / Кириченко /) Дарья Семионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кириленко / Кириченко /) Дарья Семионовна

(Кириленко / Кириченко /) Дарья Семионовна

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

21.03.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1809

Отец: Кириленко / Кириченко / Семион Кириллович

Мать: Кириленко / Кириченко / Агрепина Федоровна

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1809г.лист № 251,зап.№ 20, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1305(нач.)
Крещение
21.03.1809
Гребёнки, Київська область
ЦГИАК/г.Киев/,м/к 1809г.лист № 251,зап.№ 20, Ф - 0127-1012-1305(нач.) | Godparents:Крестьянка графа Браницкого с.Гребенки - Магдалина Шандура.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close