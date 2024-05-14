Платон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1823
Отец: Брусков Иван Васильевич
Мать: Анисья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Петровна
Рождение ребёнка
С 1848 по 1850 ст.
Сын: Никита Платонович
Мать ребёнка: Наталья Петровна
Рождение ребёнка
С 1852 по 1854 ст.
Дочь: Дарья Платоновна
Мать ребёнка: Наталья Петровна
Смерть
Неизвестно