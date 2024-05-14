Платон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлатон Иванович

Платон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1799 по 1801 г.р.

Мать

Вычислено 1803 г.р.

Жена

Вычислено 1826 г.р.

Дети

С 1848 по 1850 г.р.
С 1852 по 1854 г.р.

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1823

Отец: Брусков Иван Васильевич

Мать: Анисья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Петровна

Рождение ребёнка
С 1848 по 1850 ст.

Сын: Никита Платонович

Мать ребёнка: Наталья Петровна

Рождение ребёнка
С 1852 по 1854 ст.

Дочь: Дарья Платоновна

Мать ребёнка: Наталья Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.