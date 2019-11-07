Дребков Михаил Семёнович
Место рождениядеревня Павловка
Дата рождения07.11.1918
Дата смерти12.02.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1918
Отец: Дребков Семён Алексеевич
Мать: Шарова Дарья Фёдоровна
деревня Павловка
Рождение ребёнка
26.07.1957
Сын: Дребков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Торбина Татьяна Ивановна
Куйбышев
Рождение ребёнка
12.08.1959
Дочь: Дребкова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Торбина Татьяна Ивановна
Куйбышев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торбина Татьяна Ивановна
Смерть
12.02.1976