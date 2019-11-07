Дребков Михаил Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДребков Михаил Семёнович

Дребков Михаил Семёнович

avatar

Место рождения

деревня Павловка

Дата рождения

07.11.1918

Дата смерти

12.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1918

Отец: Дребков Семён Алексеевич

Мать: Шарова Дарья Фёдоровна

деревня Павловка
Рождение ребёнка
26.07.1957

Сын: Дребков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Торбина Татьяна Ивановна

Куйбышев
Рождение ребёнка
12.08.1959

Дочь: Дребкова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Торбина Татьяна Ивановна

Куйбышев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торбина Татьяна Ивановна

Смерть
12.02.1976
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close