Демченко - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демченко -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Демченко Яков Андреевич

Отец ребёнка: Демченко Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Демченко Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Демченко Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Демченко Иван Андреевич

Отец ребёнка: Демченко Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Демченко Петр Андреевич

Отец ребёнка: Демченко Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Демченко Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Демченко Андрей Андреевич

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