Демченко -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Демченко Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Демченко Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Демченко Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Демченко Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Демченко Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Демченко Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Демченко Андрей Андреевич