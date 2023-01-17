Прасковья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1893

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Максимов

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
06.06.1899

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Иван Максимов

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
18.08.1903

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Максимов

Логвиново, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Максимов

Смерть
Неизвестно
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