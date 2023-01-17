Прасковья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1893
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Максимов
Рождение ребёнка
06.06.1899
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Иван Максимов
Рождение ребёнка
18.08.1903
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Максимов
Смерть
Неизвестно