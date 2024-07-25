Cенатаев Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1944
Сын: Сенатаев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Шурыгина Агафья Галина Артемовна
Унэгэтэй, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно