Югов Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиС 1805 по 1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Югов Иван Борисович
Мать: Югова Васса Васильевна
Из росписи Вологодской Епархии Ведомства Великоустюгского Духовного Правления Устюжской округи Двинской трети Пятницкой Погореловской церкви, что на Погорелове священника Иоанна Андреева с причетникам... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Югова Акилина Алексеевна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Югова Акилина Алексеевна
Из росписи Вологодской Епархии Ведомства Великоустюгского Духовного Правления Устюжской округи Двинской трети Пятницкой Погореловской церкви, что на Погорелове священника Иоанна Андреева с причетникам... Показать все
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Югова Анисия Яковлевна
Мать ребёнка: Югова Акилина Алексеевна
Из росписи Вологодской Епархии Ведомства Великоустюгского Духовного Правления Устюжской округи Двинской трети Пятницкой Погореловской церкви, что на Погорелове священника Иоанна Андреева с причетникам... Показать все
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Югова Ульяния Яковлевна
Мать ребёнка: Югова Акилина Алексеевна
Из росписи Вологодской Епархии Ведомства Великоустюгского Духовного Правления Устюжской округи Двинской трети Пятницкой Погореловской церкви, что на Погорелове священника Иоанна Андреева с причетникам... Показать все
Смерть
С 1805 по 1814