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Югов Яков Иванович

Место рождения

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1774

Дата смерти

С 1805 по 1814

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Югов Иван Борисович

Мать: Югова Васса Васильевна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Из росписи Вологодской Епархии Ведомства Великоустюгского Духовного Правления Устюжской округи Двинской трети Пятницкой Погореловской церкви, что на Погорелове священника Иоанна Андреева с причетникам... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Югова Акилина Алексеевна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Югов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Югова Акилина Алексеевна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Из росписи Вологодской Епархии Ведомства Великоустюгского Духовного Правления Устюжской округи Двинской трети Пятницкой Погореловской церкви, что на Погорелове священника Иоанна Андреева с причетникам... Показать все
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Югова Анисия Яковлевна

Мать ребёнка: Югова Акилина Алексеевна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Из росписи Вологодской Епархии Ведомства Великоустюгского Духовного Правления Устюжской округи Двинской трети Пятницкой Погореловской церкви, что на Погорелове священника Иоанна Андреева с причетникам... Показать все
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Югова Ульяния Яковлевна

Мать ребёнка: Югова Акилина Алексеевна

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Из росписи Вологодской Епархии Ведомства Великоустюгского Духовного Правления Устюжской округи Двинской трети Пятницкой Погореловской церкви, что на Погорелове священника Иоанна Андреева с причетникам... Показать все
Смерть
С 1805 по 1814
Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд

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