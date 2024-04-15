Шабанова (Колотова) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанова (Колотова) Валентина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

АК
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабанов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабанов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабанов Сергей

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
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