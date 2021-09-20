Полукова (Матвеева) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полукова (Матвеева) Галина Владимировна

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Место рождения

Новотроицкое, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.01.1953

Дата смерти

20.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1953

Отец: не указан

Мать: Матвеева Владлена

Новотроицкое, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.10.1976

Дочь: Утина Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Полуков Николай Иванович

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1989

Дочь: Димухамметова Ангелина Николаевна

Отец ребёнка: Полуков Николай Иванович

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.09.2021
Новотроицкое, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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