Полукова (Матвеева) Галина Владимировна
Место рождения
Дата рождения10.01.1953
Дата смерти20.09.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1953
Отец: не указан
Мать: Матвеева Владлена
Рождение ребёнка
31.10.1976
Дочь: Утина Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Полуков Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1989
Дочь: Димухамметова Ангелина Николаевна
Отец ребёнка: Полуков Николай Иванович
Смерть
20.09.2021