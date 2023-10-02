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Озорнина Елена Валентиновна
Озорнина Елена Валентиновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.07.1977
Пол
Женский
Отец
Озорнин Валентин Евгеньевич
1948 г.р.
Мать
Озорнина Светлана Михайловна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1977
Отец:
Озорнин Валентин Евгеньевич
Мать:
Озорнина Светлана Михайловна
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