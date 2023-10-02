Озорнина Елена Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озорнина Елена Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1977

Отец: Озорнин Валентин Евгеньевич

Мать: Озорнина Светлана Михайловна

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