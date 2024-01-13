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Петрович Иосиф Михайлович

Место рождения

г. Пинск, Минская губ.

Дата рождения

02.04.1849

Дата смерти

До 1900

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1849

Отец: Петрович Михаил Фёдорович

Мать: Петрович Ульяния Матвеевна

г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
23.08.1875

Сын: Petrovich Петр Иосифович

Мать ребёнка: Petrovich Mikhalina Григорьевна

Pinsk, Pinsk District, Brest Region, Belarus
Рождение ребёнка
1877

Сын: Петрович Григорий Иосифович

Мать ребёнка: Petrovich Mikhalina Григорьевна

г. Пинск, Российская Империя
Рождение ребёнка
1880

Сын: Петрович Степан Иосифович

Мать ребёнка: Petrovich Mikhalina Григорьевна

г. Пинск, Минской губернии
Смерть
До 1900
г. Пинск, Минская губ.
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