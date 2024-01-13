Петрович Иосиф Михайлович
Место рожденияг. Пинск, Минская губ.
Дата рождения02.04.1849
Дата смертиДо 1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1849
г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
23.08.1875
Мать ребёнка: Petrovich Mikhalina Григорьевна
Pinsk, Pinsk District, Brest Region, Belarus
Рождение ребёнка
1877
Сын: Петрович Григорий Иосифович
Мать ребёнка: Petrovich Mikhalina Григорьевна
г. Пинск, Российская Империя
Рождение ребёнка
1880
Сын: Петрович Степан Иосифович
Мать ребёнка: Petrovich Mikhalina Григорьевна
г. Пинск, Минской губернии
Смерть
До 1900
г. Пинск, Минская губ.