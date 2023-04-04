Азарова (Азарова) Нелида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азарова (Азарова) Нелида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Азарова Татьяна

Отец ребёнка: Азаров Иван

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1826

Сын: Азаров Косьма

Отец ребёнка: Азаров Иван

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Азарова Марья

Отец ребёнка: Азаров Иван

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азаров Иван

Смерть
Неизвестно
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