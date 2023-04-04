Азарова (Азарова) Нелида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Яков
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Азарова Татьяна
Отец ребёнка: Азаров Иван
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1826
Сын: Азаров Косьма
Отец ребёнка: Азаров Иван
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Азарова Марья
Отец ребёнка: Азаров Иван
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Азаров Иван
Смерть
Неизвестно