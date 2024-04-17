Иванов Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Валентина Семёновна
Мать ребёнка: Иванова Агния Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Антонина Семёновна
Мать ребёнка: Иванова Агния Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородкина (Иванова) Елизавета Семёновна
Мать ребёнка: Иванова Агния Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Владимир Семёнович
Мать ребёнка: Иванова Агния Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Агния Павловна
Рождение ребёнка
06.09.1908
Дочь: Надпорожская (Иванова) Раиса Семёновна
Мать ребёнка: Иванова Агния Павловна
Смерть
1942
Умер в блокаду от голода.