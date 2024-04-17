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Иванов Семён Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Валентина Семёновна

Мать ребёнка: Иванова Агния Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Антонина Семёновна

Мать ребёнка: Иванова Агния Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородкина (Иванова) Елизавета Семёновна

Мать ребёнка: Иванова Агния Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Владимир Семёнович

Мать ребёнка: Иванова Агния Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Виктор Семёнович

Мать ребёнка: Иванова Агния Павловна

Рождение ребёнка
06.09.1908

Дочь: Надпорожская (Иванова) Раиса Семёновна

Мать ребёнка: Иванова Агния Павловна

Смерть
1942
Умер в блокаду от голода.

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