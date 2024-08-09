Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Сергей
Отец ребёнка: Баранов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баранов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баранова) Екатерина
Отец ребёнка: Баранов Виктор
Смерть
Неизвестно