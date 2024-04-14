Беспалова Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Беспалова Степанида Андреевна
Отец ребёнка: Беспалов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Беспалова Лукерья Андреевна
Отец ребёнка: Беспалов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Беспалова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Беспалов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Беспалова Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Беспалов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Беспалова Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Беспалов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Беспалов Ксенофонт Андреевич
Отец ребёнка: Беспалов Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно