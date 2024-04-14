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Беспалова Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспалов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Беспалова Степанида Андреевна

Отец ребёнка: Беспалов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Беспалова Лукерья Андреевна

Отец ребёнка: Беспалов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Беспалова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Беспалов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Беспалова Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Беспалов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Беспалова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Беспалов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Беспалов Ксенофонт Андреевич

Отец ребёнка: Беспалов Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно

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