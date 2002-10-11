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Матвеев Иван Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1932

Дата смерти

11.10.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1932

Отец: Матвеев Никита

Мать: Матвеева Анна

Рождение ребёнка
04.05.1954

Сын: Матвеев Александр

Мать ребёнка: Матвеева Анастасия Васильевна

пос.Чуваши ,Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеева Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеева Анастасия Васильевна

Смерть
11.10.2002
Пгт. Туим, респ.Хакасия, Россия
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