Матвеев Иван Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1932
Дата смерти11.10.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1932
Отец: Матвеев Никита
Мать: Матвеева Анна
Рождение ребёнка
04.05.1954
Сын: Матвеев Александр
Мать ребёнка: Матвеева Анастасия Васильевна
пос.Чуваши ,Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матвеева Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матвеева Анастасия Васильевна
Смерть
11.10.2002
Пгт. Туим, респ.Хакасия, Россия