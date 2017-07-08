Заболотская (Мамаева) Эльза Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1938
Дата смерти08.07.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1938
Рождение ребёнка
17.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заболотский Иван Степанович
Орлов, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заболотский Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
08.07.2017