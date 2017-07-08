Заболотская (Мамаева) Эльза Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболотская (Мамаева) Эльза Алексеевна

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Место рождения

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

01.01.1938

Дата смерти

08.07.2017

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1938

Отец: Мамаев Алексей Алексеевич

Мать: Мамаева Ольга Андриановна

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заболотский Иван Степанович

Орлов, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заболотский Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заболотский Иван Степанович

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
08.07.2017
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