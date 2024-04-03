Гавшин Павел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1958
Отец: Гавшин Андрей Кириллович
Мать: Гавшина Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана