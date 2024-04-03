Гавшин Павел Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавшин Павел Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1958

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1958

Отец: Гавшин Андрей Кириллович

Мать: Гавшина Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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