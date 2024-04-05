Аристовская (Оточиева) Екатерина Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Аристовская (Оточиева) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.09.1858

Муж: Аристовский Аристарх Георгиевич

Рождение ребёнка
25.07.1862

Дочь: Аристовская Олимпиада Аристарховна

Отец ребёнка: Аристовский Аристарх Георгиевич

Рождение ребёнка
01.10.1867

Сын: Аристовский Михаил Аристархович

Отец ребёнка: Аристовский Аристарх Георгиевич

Рождение ребёнка
18.08.1872

Дочь: Аристовская Софья Аристарховна

Отец ребёнка: Аристовский Аристарх Георгиевич

Рождение ребёнка
21.01.1875

Сын: Аристовский Николай Аристархович

Отец ребёнка: Аристовский Аристарх Георгиевич

Рождение ребёнка
13.06.1878

Дочь: Аристовская Елизавета Аристарховна

Отец ребёнка: Аристовский Аристарх Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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