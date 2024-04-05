Аристовская (Оточиева) Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.09.1858
Рождение ребёнка
25.07.1862
Дочь: Аристовская Олимпиада Аристарховна
Отец ребёнка: Аристовский Аристарх Георгиевич
Рождение ребёнка
01.10.1867
Сын: Аристовский Михаил Аристархович
Отец ребёнка: Аристовский Аристарх Георгиевич
Рождение ребёнка
18.08.1872
Дочь: Аристовская Софья Аристарховна
Отец ребёнка: Аристовский Аристарх Георгиевич
Рождение ребёнка
21.01.1875
Сын: Аристовский Николай Аристархович
Отец ребёнка: Аристовский Аристарх Георгиевич
Рождение ребёнка
13.06.1878
Дочь: Аристовская Елизавета Аристарховна
Отец ребёнка: Аристовский Аристарх Георгиевич
Смерть
Неизвестно