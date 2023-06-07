Федор Назаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Назар Антипов
Мать: Фекла Захарова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1799
Сын: Афанасий Федоров
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1802
Сын: Петр Федоров
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Алексеева
Смерть
Неизвестно