Федор Назаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Назаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Назар Антипов

Мать: Фекла Захарова

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Афанасий Федоров

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
1802

Сын: Петр Федоров

Мать ребёнка: Евдокия Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Алексеева

Смерть
Неизвестно
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