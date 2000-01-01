Антипина Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина Светлана Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1981

Отец: Антипин Сергей Михайлович

Мать: Романова Глафира Васильевна

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