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Антипина Светлана Сергеевна
Антипина Светлана Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.1981
Пол
Женский
Отец
Антипин Сергей Михайлович
1946 г.р.
Мать
Романова Глафира Васильевна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1981
Отец:
Антипин Сергей Михайлович
Мать:
Романова Глафира Васильевна
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