Никитин Василий Варфоломеевич
Место рожденияд. Малиновка, Заокский район, Тульская область
Дата рождения1917
Дата смерти1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Малиновка, Заокский район, Тульская область
Место жительства
С 1938
Одесса
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1963