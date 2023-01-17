Никитин Василий Варфоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Василий Варфоломеевич

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Место рождения

д. Малиновка, Заокский район, Тульская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Малиновка, Заокский район, Тульская область
Место жительства
С 1938
Одесса
Место жительства
Неизвестно
Подольск, Подольск, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1963
Подольск, Подольск, Московская область
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