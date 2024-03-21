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Лодыгина Екатерина Антоновна

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

тТ
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Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Лодыгин Афанасий Савватиевич

Отец ребёнка: Лодыгин Савватий Ипполитович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1928 ст.

Сын: Лодыгин Александр Савватиевич

Отец ребёнка: Лодыгин Савватий Ипполитович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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