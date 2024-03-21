Лодыгина Екатерина Антоновна
Место рождения
Дата рождения1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911 ст.
Сын: Лодыгин Афанасий Савватиевич
Отец ребёнка: Лодыгин Савватий Ипполитович
Рождение ребёнка
1928 ст.
Сын: Лодыгин Александр Савватиевич
Отец ребёнка: Лодыгин Савватий Ипполитович
Смерть
Неизвестно