Сивакова (Богомолова) Надежда
Место рожденияРоссия
Дата рождения15.09.1929
Дата смерти28.02.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1953
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
28.02.2012