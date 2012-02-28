Сивакова (Богомолова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивакова (Богомолова) Надежда

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Место рождения

Россия

Дата рождения

15.09.1929

Дата смерти

28.02.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сивакова Григорий

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сивакова Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сивакова Григорий

Смерть
28.02.2012
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