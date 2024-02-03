Дмитрий Вуколович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Вуколович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Вукол Карпов

Мать: Елена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афросинья Абрмова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Афросинья Абрмова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Афросинья Абрмова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Лукиан Дмитриевич

Мать ребёнка: Афросинья Абрмова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Афросинья Абрмова

Смерть
Неизвестно

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