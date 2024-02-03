Дмитрий Вуколович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Вукол Карпов
Мать: Елена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афросинья Абрмова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Афросинья Абрмова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Афросинья Абрмова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Лукиан Дмитриевич
Мать ребёнка: Афросинья Абрмова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Яков Дмитриевич
Мать ребёнка: Афросинья Абрмова
Смерть
Неизвестно