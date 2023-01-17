Чечуйко Илья Епифанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 1915 по 1917
Во время I Мировой войны служил рядовым 39 Сибирского полка. После сражения от 30 марта 1916 г. у местечка Паскевичи попал в лазарет с ревматизмом. На март 1917 служил в 10 Сибирском запасном полку.... Показать все
Смерть
Неизвестно