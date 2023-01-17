Чечуйко Илья Епифанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечуйко Илья Епифанович

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Место рождения

Заичинцы, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Заичинцы, Полтавська область
Военная служба
С 1915 по 1917
Во время I Мировой войны служил рядовым 39 Сибирского полка. После сражения от 30 марта 1916 г. у местечка Паскевичи попал в лазарет с ревматизмом. На март 1917 служил в 10 Сибирском запасном полку.... Показать все
Смерть
Неизвестно
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